Литва направила до Британії інструкторів для підготовки українських військових

П'ята група литовських військовослужбовців приєдналася до міжнародної тренувальної місії у Великій Британії, яка передбачає підготовку українських захисників. Про це пише LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж п'яти місяців литовські інструктори надаватимуть українським військовослужбовцям військові знання та навички, які необхідні для ведення бойових дій.

"Я знаю і твердо вірю, що ви зробите все можливе, щоб передати свій професіоналізм і знання Збройним силам України" , - сказав підполковник Маріус Кугауда, командир навчального полку, коли проводжав литовських військових до Британії.

Литовські військові з листопада 2022 року беруть участь у багатонаціональній операції з підготовки українських Сил оборони під проводом Великої Британії.

Крім цього, литовські інструктори також беруть участь у тренувальній місії ЄС EUMAM Ukraine і тренують українських військових на території своєї країни. Їхні зусилля зосереджені на підготовці молодших командирів і спеціалістів.