ISW: До атак у Дагестані причетна Ісламська держава

Північнокавказьке відділення Ісламської держави (ІД) Wilayat Kavkaz, ймовірно, здійснило комплексну та скоординовану атаку на церкву, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан 23 червня.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Там зазначили, що після нападу російська філія IS-K Al-Azaim Media опублікувала заяву, в якій хвалила "своїх братів з Кавказу" за те, що вони продемонстрували, на що вони здатні.

ISW пише, що Al-Azaim не взяв на себе відповідальність за саму атаку, але посилання на Кавказ переконливо свідчить про те, що відповідальність за напад несе Вілаят Кавказ.

Аналітики інституту звернули увагу на попередження від регіональної антитерористичної структури Шанхайської організації співробітництва (ШОС) про те, що Вілаят Кавказ активізувався після нападу ІД-К на "Крокус Сіті Холл" під Москвою 22 березня і з квітня посилив заклики до вербування на Північному Кавказі.

У звіті йдеться, що російська влада намагалася провести "невиразну антитерористичну операцію" на Північному Кавказі, але в основному зосередила свою відповідь на безпідставному звинуваченні в нападі України та НАТО.

Деякі російські офіційні особи вже стверджують, що Україна та НАТО нібито причетні до атаки 23 червня. Для цих звинувачень немає підстав, наголосив Інститут.

Там дійшли висновку, що дедалі більш напружені стосунки Росії з мусульманською меншиною, особливо на Кавказі, ймовірно, продовжуватимуть забезпечувати Вілаят Казказ та інші екстремістські групи цінною базою для вербування.

Напади у Дагестані 23 червня

У неділю, 23 червня, у Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили низку збройних нападів, зокрема на поліцейських, синагогу та православну церкву, священик якої загинув.

На вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто перекрите.

У нападах брали участь сини глави Сергокалинського району Дагестану Омарова. Він затриманий.

Жертвами бойовиків стали понад 15 співробітників поліції РФ.