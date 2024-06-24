ISW: У РФ критикують Міноборони за нездатність захистити населення в Криму

Російські військові блогери широко критикують Міноборони Росії та російську окупаційну владу в Криму за те, що вони не змогли запобігти удару по Севастополю 23 червня та належним чином захистити цивільне населення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Росіяни критикують владу РФ за те, що вона не використала сирени повітряної тривоги для попередження цивільних про небезпеку.

Кілька російських військових блогерів критикували свою владу за те, що вона не виявила й не знищила всі ракети до того, як вони підійшли до Севастополя, а також за те, що вона не змогла побудувати укриття біля пляжу.

Кадри та зображення свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зауважили в Інституті. Крім того, російська влада безвідповідально заохочувала російський туризм до окупованого Криму, в той час як російські військові продовжують використовувати півострів як тиловий район.

"Російські військові, ймовірно, цілеспрямовано розміщують законні військові цілі поблизу цивільних районів у Криму, намагаючись стримати українські удари" , - йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що раніше було зафіксовано використання російськими військами Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованій материковій частині України для прикриття своєї військової техніки.

Аналітики інституту дійшли висновку, що Росія, ймовірно, порушує власні норми застосування міжнародного гуманітарного права, згідно з якими «військове командування має уникати розміщення військових об’єктів у густонаселених районах або поблизу них».

Нагадаємо, 23 червня у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Зокрема вибухи чули у районі Севастополя. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку" та нібито роботу ППО. Пропагандистські пабліки писали, що Крим нібито атакували ракетами ATACMS.

Развожаєв заявив, що над Чорним морем "знищили п'ять повітряних цілей", але уламки впали у прибережній зоні. Внаслідок цього нібито було поранено декілька людей і виникли дві пожежі.