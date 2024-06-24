США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення співпраці КНДР та Росії

США, Південна Корея і Японія "найрішучішим чином" засуджують поглиблення військової співпраці між КНДР і Росією, включаючи постачання з КНДР до Росії зброї, яка використовується у війні проти України.﻿ Про це йдеться у спільній заяву представників трьох країн, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

У заяві наголошується, що, окрім продовження страждань українського народу, постачання зброї з Північної Кореї порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.

Розвиток партнерства між КНДР і Росією, про що свідчить підписання договору про стратегічне партнерство під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пхеньяну 19 червня, має викликати серйозне занепокоєння у всіх, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, зазначили автори документа.

У ньому США, Південна Корея та Японія підтверджують свій намір і надалі зміцнювати дипломатичну співпрацю та співробітництво в галузі безпеки для протидії загрозам, які КНДР становить для регіональної та глобальної безпеки.

"Зобов'язання США щодо захисту РК та Японії залишаються непохитними. США, Республіка Корея та Японія також підтверджують, що шлях до діалогу залишається відкритим, і закликають КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів», - йдеться у заяві.

Угода з КНДР та заяви Путіна

Нагадаємо, під час візиту до КНДР Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ін підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає "негайне" надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї зі країн.

Після Північної Кореї Путін полетів у В'єтнам. Там він заявив, що не може виключати надання Північній Кореї високоточної зброї якби у відповідь на військову допомогу Заходу Україні. Також диктатор розглядає можливість зміни ядерної доктрини РФ у відповідь на якби дискусії на Заході про "зниження порога для використання ядерної зброї та розробку менш потужної зброї".

В Інституті вивчення війни вважають цю заяву диктатора прямою загрозою застосуванням ядерної зброї, якщо Захід дозволить Україні перемогти у війні. Проте дуже малоймовірно, що ця загроза призведе до фактичної ядерної ескалації, вважають аналітики.

Також Путін заявив, що з боку Південної Кореї буде "дуже великою помилкою" надати летальну зброю Україні. Сеул пообіцяв розглянути таку можливість після підписання угоди між КНДР і РФ.