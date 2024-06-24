У Єврокомісії попередили про можливе втручання Москви у вибори в Німеччині

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова попереджає про ризики втручання Росії у вибори до німецького Бундестагу, які відбудуться наступного року. Про це Юрова заявила в інтерв’ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, повідомляє Європейська правда.

Вона наголосила, що наразі Європа живе "в нову еру ворожого впливу".

"Я боюся, що Voice of Europe є планом для подальших операцій – в тому числі напередодні загальних виборів наступного року. Цей фальшивий засіб масової інформації, ймовірно, є лише верхівкою айсберга" , – сказала віцепрезидентка ЄК, маючи на увазі платформу, причетну до кампанії впливу на вибори до Європарламенту, яка поширювала російську пропаганду в ЄС.

Вона додала, що це може бути скопійовано як метод.

Юрова зауважила, що коли йдеться про російську дезінформацію, Німеччина, Франція і Польща перебувають під надзвичайним тиском.

Кремлівський правитель Владімір Путін намагається інвестувати саме в ці центральноєвропейські країни, "тому що сподівається отримати великий прибуток від зміни громадської думки", вказала вона.

Юрова закликала до більшого опору в ЄС: "Тому що небезпека стає ще більшою" .

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт Voice of Europe використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.

У травні медіакомпанія була внесена до санкційного списку Євросоюзу.