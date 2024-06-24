Депутати планують перейменувати понад 80 населених пунктів

У Верховній раді зареєстрований проєкт закону "Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці, комітет Ради розглянув 83 пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендації Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів.

Серед вищевказаних пропозицій та рекомендацій пропонується перейменувати: 1 місто, 10 селищ, 72 села.

Зокрема, у Луганській області пропонується перейменувати місто Сорокине Довжанського району на Сорочине.

Також планується перейменувати декілька сіл Юр’ївка на Юріївка. Крім того, перейменують село Побєда на Перемога, Майське на Гайок, Южне на Гаї, Восточне на Іванків, Тавричеське на Таврійське, Юльївка на Юліївка, Котляри на Котлярі, Травкине на Травчине та ін.

Обґрунтування законопроєкту

Перейменування географічних об’єктів, пов’язане з необхідністю приведення назв у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та зі стандартами державної мови.

Рішення про перейменування населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови, приймається Верховною радою на підставі рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови.

До цього, органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям було доручено у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної ради пропозиції щодо перейменування.

Нагадаємо, у квітні У Верховній раді було зареєстровано проект закону про перейменування понад 300 населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

Дані опитувань свідчать, що більшість українців (близько 60%) підтримують перейменування топонімів, назви яких пов’язані з РФ/СРСР/Російською імперією.