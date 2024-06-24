Хусити атакували грецьке судно, постраждали члени екіпажу

Військові Сполучених Штатів заявили, що бойовики-хусити, яких підтримує Іран, ймовірно, за допомогою безпілотника атакували у Червоному морі в неділю суховантаж Transworld Navigator, що належить Греції. Про це йдеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

Екіпаж повідомив про незначні поранення своїх членів та помірні пошкодження судна, але корабль продовжив рух, йдеться в повідомленні.

"Це вже четвертий напад підтримуваних Іраном хуситів на судно Transworld Navigator. Ніхто з американських або коаліційних кораблів не постраждав", – зазначає CENTCOM.

Військові США зауважили, що ця "зловмисна й безрозсудна поведінка" хуситів загрожує регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі й Аденській затоці.

"CENTCOM продовжуватиме діяти разом з партнерами для притягнення хуситів до відповідальності та послаблення їхнього військового потенціалу", – заявили сили США.

Напередодні військові Сполучених Штатів заперечили заяви бойовиків-хуситів про те, що вони буцімто успішно атакували американський авіаносець "Дуайт Ейзенхауер".

Раніше сили США заявили про нову успішну атаку по озброєннях бойовиків-хуситів, яких підтримує Іран, у підконтрольних ним районах Ємену.

Міністерство фінансів США 17 червня оголосило про санкції проти двох фізичних і п'яти юридичних осіб, які сприяли закупівлі зброї для повстанців-хуситів у Ємені, що з минулого року атакують комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці.

У лютому США оголосили єменських хуситів, підтримуваних Іраном, терористичною групою.

Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.