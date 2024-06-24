У МЗС Фінляндії анонсували початок роботи над новими санкціями проти РФ

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що ЄС негайно розпочне роботу над 15-м пакетом санкцій проти РФ. Про це вона сказала перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, повідомляє Європейська правда.

Валтонен привітала факт ухвалення 14-го пакета санкцій проти РФ, а також кроки, спрямовані на унеможливлення використання Росією тіньового нафтового флоту в регіоні Балтійського моря.

"Робота над наступним санкційним пакетом розпочнеться негайно" , – зазначила фінська міністерка.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше у четвер.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей пакет санкцій проти РФ націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей.