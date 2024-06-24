Ціни на нафту дешевшають після зростання минулого тижня

Ціни на нафту еталонних марок помірно опускаються вранці у понеділок після підйому за підсумками минулого тижня, повідомляє Enkorr.

Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:09 за київським часом становить $85,17 за барель, що на 7 центів нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти знизилися у ціні на $0,47 (0,6%), до $85,24 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) також знизилися на 7 центів, до $80,66. У п'ятницю контракт здешевшав на $0,56 (0,7%), до $80,73 за барель.

За минулий тиждень Brent здорожчала на 3,2%, WTI – на 3,4%.

Однією з причин зростання нафтових цін стало посилення напруженості на Близькому Сході. Зокрема повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю схвалила плани можливих наступальних дій у Лівані, а лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що у разі повноцінного конфлікту з Ізраїлем рух зможе атакувати будь-яку частину ізраїльської території.

"Ця напруженість повертає на ринок невизначеність і може спровокувати зростання волатильності цін на нафту" , – зазначив голова відділу досліджень у CFI Джордж Хурі.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість нафтових бурових установок, що діють, в США скоротилася на три й становила 485 одиниць, це найнижчий показник із січня 2022 року. Число газових установок не змінилося і становило 98, що є мінімумом з жовтня 2021 року.