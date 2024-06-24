Укренерго оприлюднили графіки відключень на вівторок

В Україні у вівторок, 25 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. З посиланням на "Укренерго", пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"25 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00" , - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Укренерго" зазначили, що обсяг обмежень буде більшим з 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00.

Причина таких обмежень - зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки російських атак.

Водночас у компанії додали, що живлення об’єктів критичної інфраструктури завтра не обмежуватиметься.