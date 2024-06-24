Іспанія передала Україні другу партію ракет для системи Patriot

21 червня Україна одержала від Іспанії другу партію ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot. З посиланням на іспанське агентство новин EFE, повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що окрім ракет до Patriot, це постачання зброї містить другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.

Нагадаємо, 27 травня видання El Pais повідомляло, що Іспанія передасть Україні рекордний пакет військової допомоги на суму 1,23 мільярда доларів. Туди входитимуть 19 Leopard 2A4 та ракети Patriot.

Минулого тижня повідомлялося, що Нідерланди та ще одна країна передадуть Україні систему Patriot. Також передачу цього ППО анонсували Румунія та США.