Російська армія за добу вбила 7 жителів Донеччини, ще 49 поранено
Внаслідок російських обстрілів Донецької області 24 червня загинули 7 людей, ще 49 зазнали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Росія вбиває цивільних! За 24 червня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Слов'янську, 1 у Кураховому і Торецьку. Ще 49 людей в області за добу дістали поранення".
Зазначається, що кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Що передувало:
24 червня окупанти вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Покровську Донецької області. Влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури та приватний сектор. У результаті атаки 5 людей загинули, ще 41 отримала поранення.