Данія виділить понад $21 млн Україні та Молдові для прискорення інтеграції до ЄС

Уряд Данії вирішив виділити 150 млн данських крон (понад $21 млн) на підтримку України та Молдови на їхньому шляху до ЄС. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Данії, повідомляє Європейська правда.

Ці кошти планують виділити до 2030 року, вони будуть спрямовані на конкретну допомогу двом країнам у створенні адміністративних структур та законодавства, необхідних для наближення до членства в ЄС.

У довгостроковій перспективі підтримка буде також поширюватися на країни-кандидати із Західних Балкан.

"Успішне розширення ЄС має вирішальне значення для стабільності Європи. Це зміцнює безпеку всіх нас, коли країни-сусіди ЄС зміцнюють своє європейське коріння і тягнуться до можливостей миру, стабільності та процвітання, які представляє ЄС" , – сказав данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

У вівторок, 25 червня, у Люксембурзі відбудеться Міжурядова конференція Україна-ЄС, яка позначить офіційне відкриття перемовин про вступ України до Євросоюзу.

Перед цим Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови, що відкриває шлях для запуску переговорів про вступ.