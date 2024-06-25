Китай отримав перші в історії зразки з далекого боку Місяця

Китайський місячний зонд "Чан'е-6" повернув перші у світі зразки з далекого боку Місяця. Про це пише The Guardian, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що капсула з дорогоцінним вантажем з місії приземлилася у Внутрішній Монголії на парашуті.

Китай став першою країною, яка зібрала зразки з далекого боку Місяця і повернула їх на Землю, що стало знаковим досягненням пекінської космічної програми.

Повідомляється, що США, Китай і колишній Радянський Союз вже збирали зразки, та лише з ближнього боку Місяця.

Місія "Чан'е-6", названа на честь китайської богині Місяця, стартувала з провінції Хайнань на півдні Китаю 3 травня і приземлилася 2 червня на тому боці Місяця, який ніколи не видно з Землі.

Спусковий модуль місії провів два дні, збираючи каміння і ґрунт з одного з найстаріших і найбільших кратерів на Місяці. Після чого відправився до орбітального апарату з яким полетів на Землю.

Новітні зразки можуть пролити світло на давні таємниці ранньої історії Місяця і Землі. Адже дозволять точно визначити час виникнення місячних кратерів.

На це десятиліття Китай запланував ще кілька місячних місій. Вони покликані прокласти шлях до створення Міжнародної бази місячних досліджень, яку він очолить спільно з Роскосмосом, і, зрештою, висадити китайського астронавта на Місяць.