У ДПСУ розповіли, як змінилися розцінки за "трансфер" через кордон

Прикордонники продовжують фіксувати спроби незаконного перетину кордону чоловіками, останній гучний випадок свідчить про певне зростання в ціні цієї протиправної "послуги".﻿﻿ Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

Офіцер зазначив, що спроби незаконно перетнути кордон продовжують фіксуватися щоденно. В різні дні кількість затриманих може бути різною, але це – десятки чоловіків щодня. Більшість – на кордоні з Румунією та Молдовою.

З останніх випадків Демченко відзначив, що зловмисники, які пропонують незаконний трансфер до кордону, почали діяти більш зухвало, бо прикордонники затримують великі групи на підступах до держрубежу. Особливо на Одещині.

Так у понеділок ДПСУ повідомила про випадок, який мав місце 21 червня, коли правоохоронці зупинили "кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів разом із позашляховиком "супроводу". Таким чино організатори схеми намагались доставити до державного кордону 47 чоловіків призовного віку.

Вартість послуги коливалася від 5 тисяч до 18,5 тисяч доларів США з людини.