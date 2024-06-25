Євросоюз звинувачує Microsoft у порушенні антимонопольного законодавства

ЄС звинуватив Microsoft у порушенні антимонопольного законодавства через додаток для спілкування та співпраці Teams, повідомляє Економічна правда.

В офіційній заяві представники ЄС заявили, що підозрюють компанію технологічного гіганта в порушенні антимонопольного законодавства шляхом об'єднання свого інструменту для спілкування та співпраці Teams з популярними програмами для роботи з електронними документами Office 365 і Microsoft 365.

ЄС розпочав антимонопольне розслідування щодо об'єднання Microsoft у пакет Teams у липні 2023 року – через два роки після скарги конкурента Teams, компанії Slack.

Microsoft відреагувала на цю перевірку, оголосивши про часткове розділення Teams. Однак після додаткової перевірки комісія впевнена, що Microsoft повинен розділяти далі.

ЄС підозрює, що пакетна пропозиція Microsoft надала Teams перевагу в розповсюдженні порівняно з продуктами конкурентів.

Також повідомляється, що комісія попередньо вважає, що це могло бути додатково посилено обмеженнями функціональної сумісності між продуктами конкурентів Teams і пропозиціями Microsoft.