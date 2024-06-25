У МЗС Німеччини попередили Ізраїль про ймовірність "нескінченної" війни в Газі

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вкотре закликала до припинення війни в Газі, наголосивши, що запропонований президентом США Джо Байденом план врегулювання показує "чіткий шлях до цієї мети". Про це вона сказала під час візиту до Ізраїлю, повідомляє Європейська правда.

Бербок повторила, що ізраїльсько-палестинський конфлікт має бути вирішеним за принципом двох держав, який передбачає створення незалежної палестинської держави, що співіснує з Ізраїлем.

"Дехто закликає до продовження ізраїльського контролю над сектором Гази і до війни, яка триватиме нескінченно. Я хотіла б щиро запитати: як нескінченна війна поліпшить безпеку сімей, які хочуть повернутися у свої будинки в Сдероті, в Кір'ят-Шмоні? Як вона покладе край стражданням родин заручників? І як більше страждань в Газі принесе більше безпеки для Ізраїлю?" – зазначила німецька міністерка.

Вона відзначила, що Ізраїль досяг "справжнього успіху" у своїх зусиллях зі знищення військового потенціалу ХАМАС.

Також дуже важливо, що арабські сусіди Ізраїлю зібралися разом, щоб подумати про шляхи створення безпеки як для Ізраїлю, так і для палестинців.

"Ми повинні спиратися на це" , – додала вона.

За даними ЗМІ, представники адміністрації президента США Джо Байдена дедалі більше сумніваються в тому, що Ізраїль та терористичне угруповання ХАМАС досягнуть всеосяжної угоди про припинення вогню в Газі в межах нинішніх домовленостей.

У неділю прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця.