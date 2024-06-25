У ЄС узгодили кандидатури на найвищі посади - ЗМІ

Окрім Урсули фон дер Ляєн на пост глави Єврокомісії, лідери країн Європейського союзу узгодили ще дві кандидатури на найвищі посади в ЄС, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це пише німецьке видання Suddeutsche Zeitung з посиланням на агентство DPA.

Як повідомляє видання, прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас може стати новим високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, змінивши Жозепа Борреля.

Лідери країн ЄС також домовилися висунути на пост голови Євроради експрем'єра Португалії Антоніу Кошту (замість Шарля Мішеля) на початковий термін два з половиною роки. На цій посаді він відповідав би за підготовку самітів ЄС і ведення робочих сесій.

При цьому зазначається, що якщо Кошта добре виконає свою роботу, він зможе отримати другий термін на посаді.

А от голову Єврокомісії та головного дипломата ЄС призначають на один законодавчий період ЄС, тобто приблизно на п’ять років.

Нагадаємо, раніше ЗМІ також повідомляли, що країни Європейського союзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії.