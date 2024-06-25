ЗМІ дізналися дату призначення Марка Рютте генсеком НАТО

Офіційне призначення голови уряду Нідерландів на посаду генерального секретаря НАТО відбудеться в середу, 26 червня. Про це агентству AFP розповіли дипломати кількох країн Альянсу, повідомляє Українська правда.

За словами джерел AFP, постійні представники всіх 32 держав – членів НАТО офіційно схвалили призначення Рютте генеральним секретарем.

До своїх повноважень він приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Минулого тижня румунський президент Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрило шлях для призначення Рютте.

Невдовзі перед цим Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рютте.

Марк Рютте найдовше обіймав прем’єрську посаду у сучасній історії Нідерландів. Він вперше став очільником уряду у 2010 році і у серпні 2022 року перевищив термін попереднього "рекордсмена" Рууда Лубберса, який був прем’єром з кінця 1982 року до кінця літа 1994 року.