Фінляндія відмовляється від імпорту скрапленого газу з РФ

Фінська державна енергетична компанія Gasum, яка є ключовим постачальником у країни Скандинавії, з 26 липня не купуватиме і не імпортуватиме скрапленого природного газу (СПГ) з Росії. Про це заявила пресслужба компанії, повідомляє Корреспондент.

"Gasum дотримується всіх санкцій, введених ЄС, та не закуповуватиме і імпортуватиме російський СПГ з 26 липня" , - йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що санкції Євросоюзу не дозволяють розірвати контракт із російським Газпромом на постачання СПГ, але вони є форс-мажорною обставиною, яка перешкоджає купівлі або імпорту СПГ з РФ для автономних терміналів.

Контракт між Gasum і Газпромом було укладено ще до 2022 року за так званою угодою "бери або плати" (вона зобов'язує фінську компанію платити за законтрактований газ незалежно від того, чи використовує вона його, чи ні).