Україна повернула з російського полону 90 воїнів

В Україну з російського полону повернулися 90 захисників. З посиланням на Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ.

«Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках» , - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна пам’ятає про всіх своїх людей у російському полоні.

«Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець» , - зазначив Президент.

Також він подякував усім партнерам, які допомагають, «ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей».