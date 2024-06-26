ISW: Кремль намагається протидіяти ісламському екстремізму на Кавказі

Кремль активізує зусилля з протидії ісламістським екстремістським загрозам на Північному Кавказі, намагаючись зберегти видимість стабільності й нормального життя на теренах Російській Федерації.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Зазначається, що після терактів у Махачкалі та Дербенті 23 червня, глава Республіки Дагестан Сергій Меліков у зверненні до Народних зборів наказав провести перевірку особистих справ "усіх, хто займає керівні посади в Дагестані, зокрема депутатів Народних зборів".

У понеділок, 24 червня, Меліков звільнив голову Сергокалінського району Дагестану Магомеда Омарова. Це сталося після того, як у Махачкалі правоохоронці під час нападу вбили двох його синів, яких ідентифікували як нападників.

Російські спецслужби у вівторок, 25 червня, повідомили про затримання Омарова, а російські правоохоронці не виключають, що йому можуть висунути звинувачення у пособництві терористам.

"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Кремль "переглядає свій підхід" до запобігання екстремізму на Північному Кавказі і "ставить більше запитань" щодо Мелікова, який досі не приборкав "зростаючі радикальні настрої серед молоді (Дагестану)" після терористичних атак 23 червня в Дагестані" , - йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, Кремль намагається зберегти видимість стабільності та нормальності у відповідь на теракт в Дагестані й продемонструвати нібито багатоетнічну і багаторелігійну єдність Росії.

Аналітики Інституту зазначають, що російські військові блогери жорстко критикували місцевих чиновників, які, на їхню думку, знають про зростання екстремізму. Також блогери критикували молодіжну політику Дагестану за нібито підтримку молодіжних бійцівських клубів зі змішаних єдиноборств, що, на їхню думку, породжує екстремістську ідеологію.

"Обурення російських військових блогерів на адресу дагестанської влади є мовчазним визнанням того, що вони не зацікавлені в посиленні зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб пов'язати теракти 23 червня в Дагестані із зовнішніми акторами, такими як Україна або Захід" , - йдеться у звіті ISW.

Теракти у Дагестані

У неділю, 23 червня, у столиці Дагестану Махачкалі та місті Дербенті озброєні чоловіки атакували поліцейських, синагогу і православну церкву. Під час атаки загинув священик.

На вулиці Дербента виводили важку військову техніку та перекривали місто. Загалом під час атак було вбито 15 російських поліцейських.

В терактах брали участь сини керівника Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Його затримали силовики.

Аналітики ISW не виключають, що теракти у Дагестані виконало північнокавказьке відділення терористичної організації "Ісламська держава".

Ввечері у вівторок, 25 червня, у Махачкалі знову сталася стрілянина. Поліцейські перекрили центр міста.