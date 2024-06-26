Міністри оборони США та Ізраїлю обговорили уникнення війни з Ліваном

Міністри оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та Ізраїлю Йоав Галлант обговорили способи послаблення напруженості на кордоні Ізраїлю та Лівану, ситуацію в Секторі Газа, а також протидію викликам з боку Ірану.﻿ Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

"Міністр Ллойд Остін прийняв у Пентагоні міністра оборони Ізраїлю, Йоава Галланта. Сторони обговорили зусилля з деескалації напруженості вздовж ізраїльсько-ліванського кордону, збільшення гуманітарної допомоги жителям Гази, спільної протидії атакам на Ізраїль з боку Ірану та сил, які він підтримує, а також протидії дестабілізуючій діяльності на всьому Близькому Сході" , - сказав він.

За словами Райдера, Остін підтвердив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю. Про це свідчить американська підтримка під час атаки Ірану 13 квітня, а також допомога для Ізраїлю на суму понад $14 млрд.

Водночас, глава Пентагону зазначив, що провокації ліванського угруповання "Хазболла" загрожують втягнути ізраїльський та ліванський народ у війну, якої ніхто з них не хоче.

Крім того, міністр оборони США підтвердив пріоритетність питання звільнення заручників, які утримує ХАМАС, включно з американськими громадянами. Остін підкреслив, що принципова дипломатія є єдиним способом запобігти подальшій ескалації напруженості в регіоні.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

У травні президент США Джо Байден запропонував мирний план з припинення війни у Секторі Газа. Ізраїль розцінив ініціативу глави Білого дому як таку, що дозволить закінчити війну та повністю знищити ХАМАС.

Однак на початку червня терористичний рух озвучив власний план припинення вогню у Секторі Газа, що вміщує низку "поправок" до угоди. У США відкинули такі зміни та повідомили, що вони нереальні до виконання.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив готовність погодитися лише на "часткову" угоду про припинення вогню, щоб ЦАХАЛ міг продовжувати бойові дії.

Президент США Джо Байден не очікує підписання мирної угоди найближчим часом, оскільки пропозиція не була повністю схвалена жодною зі сторін, що конфліктують.

Тим часом Ізраїль активно готується до війни з бойовиками руху "Хезболла" на території Лівану.