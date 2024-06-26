Матч Україна – Бельгія: орієнтовні склади та прогноз результатів

Національна команда України зустрінеться зі збірною Бельгії у фінальному турі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Україна – Бельгія

26 червня, 19:00, Штутгарт, "Штутгарт Арена", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Груповий етап Євро-2024 пролетів, наче метеор. Ось і збірна України підійшла до вирішального поєдинку в квартеті E. Попри вболівальницькі сподівання, вирішити турнірні завдання перед фінальним туром підопічним Сергія Реброва не вдалося. Безапеляційна поразка від Румунії вкупі з несподіваною перемогою словаків над Бельгією зробили прийдешній матч надважливим.

Обом командам потрібен позитивний результат. Більше того, "синьо-жовтим" бажано перемагати, бо потенційна нічия в паралельному протистоянні групи ставить українську збірну на межу вильоту. І геть невчасно з'явилися кадрові проблеми. Так, Миколенко відновився від травми та готовий вперше зіграти на чемпіонаті. Проте, відкрите тренування команди напередодні пропустили вінгери Циганков і Мудрик.

Ребров уник прямої відповіді про втрати, обмежившись сподіванням про готовність усіх виконавців у день матчу. Однак, щось подібне про Циганкова лунало перед переможним поєдинком проти Словаччини, на який легіонер не вийшов. Якщо замінити зірку іспанської "Жирони" праворуч можуть Ярмоленко та Зубков, то на лівому фланзі – дефіцит. Герой весняної частини УПЛ Кабаєв місця в заявці не отримав, а той же Зубков почувається там гірше.

Утім, потенційна відсутність Циганкова та Мудрика позбавить Реброва непростого вибору між Шапаренком і Судаковим, якщо "синьо-жовті" вийдуть з п'ятьма оборонцями. Відпрацьована в спарингу зі збірною Німеччини модель тоді буде відкорегована зміщенням Судакова трохи лівіше. Переможний же гол Яремчука проти "соколів" робить його фаворитом на місце форварда.

Зате все гаразд у збірної Бельгії. Пропустять поєдинок Вітсель і Лукебакіо. Перший через ушкодження ще не виходив на Євро-2024, а другий навіть без зайвого "гірчичника" навряд би вдруге поспіль з'явився в основі. А ось Де Брюйне солював проти Румунії. Глузувати з Лукаку – передчасно. Звісно, він не забив кілька очевидних м'ячів. Та, як казав легендарний Білл Шенклі, щоразу опинявся в необхідному місці, щоби схибити.

Орієнтовні склади на матч Україна – Бельгія

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Шапаренко, Судаков – Яремчук

Бельгія: Кастельс – Кастань, Фас, Вертонген, Теат – Тілеманс, Онана, Де Брюйне – Доку, Лукаку, Троссард

Прогноз матчу – 0:0

На Євро-2024 збірна України залишається загадкою. Упевнений, здавалося, старт проти Румунії обернувся повним фіаско на фініші. Натомість посередній початок зі словацькими "соколами" змінився вольовою перемогою. Команда Реброва здатна по-різному здивувати і вболівальників, і суперників. Поєдинок проти "червоних дияволів" буде в'язким і близьким, цілком у дусі великих турнірів. "Синьо-жовті" передусім намагатимуться не програти, підопічні Доменіко Тедеско – перемогти. З такими підходами підсумкова нічия видається цілком логічним результатом.