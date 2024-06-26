У Держдепі США прокоментували ордери на арешт Герасимова і Шойгу

Державний департамент США прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт щодо ексміністра оборони Росії Сергєя Шойгу та очільника Генштабу Валерія Герасимова. Про це заявив на брифінгу речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

За його словами, США вітають рішення МКС щодо ордерів на арешт Герасимова і Шойгу.

Міллер наголосив, що здійснивши вторгнення в Україну, російські окупаційні війська вчинили звірства, за які має бути відповідальність.

"Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань звірств Росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС" , – зазначив представник Держдепу.

Напередодні Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Шойгу та Герасимова за обстріли енергетичної інфраструктури України.

Раніше МКС видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ і Чорноморського флоту РФ в межах розслідування обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Першими особами, щодо яких Суд видав ордери, стали правитель Росії Владімір Путін та уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова за їхню роль у вивезенні дітей з окупованих територій України.