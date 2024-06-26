Орбан зустрінеться з Макроном: обговорить Україну та головування Будапешта в ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у середу, 26 червня, здійснить поїздку в Париж, де зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном.﻿ Про це пише Europe 1, повідомляє Європейська правда.

Зустріч Макрона і Орбана відбудеться перед самітом лідерів країн ЄС, на якому буде визначене нове керівництво Євросоюзу.

Також угорський прем’єр представить Макрону широкі обриси головування Угорщини в Раді ЄС, яке розпочнеться з 1 липня.

В оточенні французького президента заявили, що цей візит є "можливістю підготуватися до саміту лідерів та майбутнього ротаційного головування Угорщини".

Очікується, що президент Франції обговорить питання підтримки України та європейської оборонної промисловості.

Раніше ЗМІ повідомляли, що піврічне головування Угорщини у Раді ЄС зосередиться на боротьбі з нелегальною міграцією, інтеграції до ЄС Західних Балкан та навряд чи акцентуватиме на проблемах клімату.