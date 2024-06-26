Рютте прокоментував офіційне затвердження генсеком НАТО

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте прокоментував своє призначення на посаду генерального секретаря НАТО, повідомляє Європейська правда.

Рютте подякував усім членам Альянсу за довіру до своєї кандидатури і додав, що з нетерпінням очікує на початок роботі на новій посаді.

"Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої колективної безпеки. Очолювати цю організацію – це відповідальність, яку я не сприймаю легковажно" , – зазначив він.

Рютте додав, що завжди захоплювався нинішнім очільником Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом, який "забезпечував НАТО видатне керівництво протягом останніх 10 років".

Нагадаємо, 26 квітня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.