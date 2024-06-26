Україна отримає наступну партію снарядів з чеської ініціативи у липні – ЗМІ

Наступна партія боєприпасів, які були закуплені в третіх країнах, надійде в Україну в липні.﻿ Про це повідомляє видання Euractiv, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"За словами представників чеського уряду, подальші поставки заплановані на липень, а до кінця року Україна має отримати близько півмільйона боєприпасів" , - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що походження боєприпасів уряд Чехії не розголошує.

Боєприпаси для України

Раніше Чехія виступила з амбітною ініціативою: закупити 800 тисяч артилерійських снарядів для України у країн, які не є членами НАТО. План передбачав доставку перших партій боєприпасів уже в травні, але реалізація зіткнулася з непередбаченими труднощами.

Спочатку передбачалося, що Чехія самостійно впорається із закупівлею і постачанням снарядів. Однак пошук відповідних постачальників у країнах третього світу виявився непростим завданням.

До того ж, виникли проблеми з логістикою. Доставлення великої кількості боєприпасів через міжнародні кордони - складна і дорога операція, що вимагає ретельного планування та узгодження з численними інстанціями.

У результаті перша партія снарядів із запізненням прибула в Україну лише у червні.