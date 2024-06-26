У Польщі планують пом'якшити законодавство про аборти

Польща зробила крок до пом'якшення законодавства щодо проведення абортів після того, як парламентська комісія рекомендувала декриміналізувати їх протягом перших 12 тижнів вагітності, повідомляє Європейська правда.

У квітні Сейм направив чотири різні пропозиції щодо пом'якшення законодавства про аборти до новоствореної спеціальної комісії, яка мала розробити компромісний текст.

Тепер комісія ухвалила одну з пропозицій і рекомендувала парламенту повністю декриміналізувати допомогу в проведенні аборту протягом перших 12 тижнів вагітності. Законодавці розглянуть цю пропозицію пізніше цього року.

У 2020 році Конституційний суд Польщі виніс рішення, яке встановило майже повну заборону абортів і викликало різкі протести ліберальної частини суспільства.

Під тиском влада тоді керівної партії "Права і справедливість" не опублікувала вердикт суду і його обґрунтування, внаслідок чого закон формально не набув чинності – але створив невизначеність для лікарів.

Новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском намагається спрямувати законодавство країни в більш ліберальне річище, зокрема пом'якшити правила щодо абортів, але розбіжності всередині урядової коаліції сповільнили прогрес.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.