Декілька депутатів російської Держдуми нещодавно висловили стурбованість з приводу загрози закону і порядку, яку представляють колишні в'язні, що повертаються, і воювали на боці російських збройних сил в Україні. Про це йдеться в розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається у зведенні, голова комітету Держдуми із захисту сім'ї, питань батьківства, материнства та дитинства Ніна Останіна заявила, що злочинів буде більше, оскільки ці колишні в'язні не соціалізовані. Вона сказала, що колишні ув'язнені мають перебувати під постійним контролем правоохоронних органів, і суспільство необхідно захищати від таких людей. Вона заявила, що є гостра необхідність ухвалення законодавства.

Крім того, депутат Держдуми Максим Іванов також попередив, що після повернення людей з війни може бути зростання злочинності.

За даними британської розвідки, Росія вербує ув'язнених для служби у своїх збройних силах як мінімум із липня 2022 року. Ініціатором цієї практики став колишній голова угруповання "Вагнер" Євген Пригожин. Вироки ув'язненим пом'якшуються в обмін на бойові дії в Україні. Багато хто загинув на передовій. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що ув'язненим, відправленим воювати в Україну, не слід дозволяти повертатися до Росії доти, доки не буде досягнуто перемоги у війні з Україною.

Генеральна прокуратура Росії припинила публікувати офіційну статистику злочинності з 1 січня 2023 року, ймовірно, частково через можливе зростання насильницьких злочинів, які скоюються колишніми в'язнями, які повернулися до війни в Україні, йдеться у зведенні. Незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомило у квітні 2024 року, що щонайменше 107 росіян було вбито та ще 100 серйозно поранено людьми, які повернулися фронту.