Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі

Комітет постійних представників ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС у X (Twitter).

В середу посли ЄС досягли принципової згоди щодо нового пакету санкцій.

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", – зазначило бельгійське головування.

EU Ambassadors agreed in principle on a new package of sanctions targeting Belarus ????????.

This package will strengthen our measures in response to Russia's invasion of Ukraine, including combating circumvention of sanctions. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) June 26, 2024

Нагадаємо, Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Серед осіб, на яких розширили санкції Євросоюзу у рамках 14-го пакета, опинилися матір очільника Чечні Рамзана Кадирова, очільник Військово-морського флоту РФ та багато інших російських посадовців, а також табір "Артек" та актор Іван Охлобистін.