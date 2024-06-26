Російський олігарх домігся скасування вже нечинних санкцій ЄС

Суд ЄС з другої спроби задовольнив скаргу російського олігарха Дмитра Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу, повідомляє Європейська правда.

Суд загальної юрисдикції скасував рішення Ради ЄС від 14 вересня 2022 року щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також подальші продовження цього рішення, в частині, що стосується збереження прізвища Дмитрія Пумпянського у переліку фізичних, юридичних осіб та органів, до яких застосовуються обмежувальні заходи.

Втім, суд не скасував найперше рішення Ради ЄС про санкції від 9 березня 2022 року, а також останнє рішення про продовження обмежувальних заходів від 14 березня 2024 року, згідно з яким олігарх перебуває під санкціями.

Суд наказав Раді ЄС покрити власні витрати та сплатити витрати, понесені Пумпянським.

Аналогічне рішення ухвалене щодо дружини олігарха.

Пумпянський – власник та голова правління виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK, що є постачальником російської державної енергетичної компанії "Газпром".

Він зазнав санкцій з боку Британії, ЄС та США після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Британія заявила, що мільярдер, статки якого оцінюють в 1,84 млрд фунтів стерлінгів, є одним із найближчих до Путіна олігархів.

Він вже оскаржував санкції в Суді ЄС, але зазнав невдачі.