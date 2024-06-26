Опитування показало, як змінився рівень довіри до Зеленського

50% респондентів довіряють Володимиру Зеленському як соціальному інституту, водночас 18 % зовсім не довіряють президенту, повідомляє Українська правда.

Про це говорять результати опитування Центру Разумкова.

За результатами дослідження центру Разумкова, серед політиків, посадовців, громадських діячів до президента України Володимира (54%).

При цьому "особистісний" рівень довіри до В. Зеленського перевищує "інституційний" рівень довіри до Президента України (президенту як соціальному інституту довіряють 50% опитаних).

Також частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%) та Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).

Водночас, за результатами опитування, 18% респондентів відповіли, що зовсім не довіряю Зеленському як "інституції", ще 24,7% – скоріше не довіряю.

Найбільше з опитаних не довіряють Юлії Тимошенко (80%), Олексію Арестовичу (80%), Юрію Бойку (77%), Мар’яні Безуглій (68%) та Петру Порошенку.

Довідково: Опитування проводилося з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face на тих територіях, які контролює уряд України і на яких не ведуться бойові дії.

Опитування проводили за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення).