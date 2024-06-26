Оборонний бюджет Литви вперше перевищив 3% від ВВП
У Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у X (Twitter) Міноборони Литви.
Згідно з інфографікою, опублікованою міністерством, у 2024 році оборонний бюджет Литви досягнув 3,03% від ВВП.
"Чудові новини для безпеки Литви! Завдяки додатковим 136 мільйонам євро, затвердженим сьогодні, наш оборонний бюджет тепер становить рекордні 2,3 мільярда євро (3,03% ВВП).
Додаткові кошти дозволять прискорити реалізацію ключових проєктів для наших військових, в тому числі нових бойових машин піхоти і систем протиповітряної оборони", – йдеться у повідомленні відомства.
Литва і так є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оборону в НАТО.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника у 2% від ВВП досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.