У Києві введуть обмеження на рух вантажівок найближчими днями

У Києві, з 27 червня до 1 липня, через спекотну погоду діятиме обмеження на рух для вантажівок, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як й згадувалось вище, обмеження діятиме з 27 червня до 1 липня.

"Так, при температурі повітря понад +28 із 10:00 до 22:00 на вулично-дорожній мережі Києва діятиме обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн" , - пише КМДА.

Варто пояснити, що обмеження на пересування вантажівок під час спекотної погоди вводиться для збереження асфальтового дорожнього покриття, яке руйнується під вагою великовантажного транспорту.

Нагадаємо, що у Києві через ремонтні роботи частково обмежили рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро.