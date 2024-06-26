Фірташ має намір оскаржити санкції України у міжнародних судах

Компанія Group DF вважає рішення РНБО про продовження санкцій проти її акціонера Дмитра Фірташа спробою чинити тиск на бізнес. Group DF оскаржує санкції в українському суді і має намір звертатися у міжнародні.﻿ Про це йдеться у заяві Group DF, повідомляє Економічна правда.

"Новим рішенням РНБО не запроваджено жодних нових санкцій, мова по суті йдеться про продовження старих. Санкції, введені три роки тому і продовжені зараз, запроваджені несправедливо без будь-якої належної правової процедури чи правової основи і найголовніше - без жодних доказів. Ми впевнені у своїй правоті та заперечуємо санкції в суді" , - заявили у Group DF.

Там додали, що адмінсправа №9901/332/21 зараз перебуває на розгляді Верховного Суду України. Group DF зазначає, що судовий розгляд триває три роки, а засідання продовжують переноситися до цього дня.

"На сьогодні, на судових слуханнях, стороною відповідача не було представлено жодних фактів чи доказів будь-якого порушення законодавства акціонером групи або нашим бізнесом, що могло б стати підставою для запровадження санкцій. Тому ми також подаватимемо позов до відповідних міжнародних судів" , - йдеться у заяві.

Компанія вважає, що запроваджені санкції є однією із форм тиску на бізнес.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня про продовження санкцій проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса і низки російських олігархів на 10 років.

У 2021 році Зеленський підписав указ про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня ввести санкції проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.