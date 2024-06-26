У Росії у воду злетів з рельс пасажирський потяг

Пасажирський потяг злетів з колій у воду в одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.﻿ З посиланням на росЗМІ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Так, інцидент трапився вдень середи, 26 червня, на перегоні Інта-1 - Вугільний Північної залізниці. За попередніми даними, там з колій зійшло 9 вагонів пасажирського поїзда №511 Воркута - Новоросійськ.

Як заявляють росіяни на місці вже працюють рятувальники та вживаються заходи з надання допомоги пасажирам.

Дорогу поруч із місцем аварії розмило, оперативні служби намагаються проїхати через багнюку і сльоту.