Російські "Шахеди" вночі долетіли до західних областей України
Російські війська увечері 26 червня запустили на територію України ударні БпЛА. Близько 2.00 вони долетіли на захід країни у Тернопільську, Івано-Франківську та Хмельницьку області. О 5.15 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях, повідомляє Українська правда.
О 21:57 військові повідомили, що ударні БпЛА курсують на Херсонщині у північно-західному напрямку.
О 22:48 повідомили про ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Пізніше повітряники попередили про групу БпЛА на Миколаївщині західним курсом, декілька груп БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщини та БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку півдня Одещини.
О 23:33 військові попередили про рух ударних БпЛА на Миколаївщині, курс північно-західний та БпЛА через Білгород-Дністровський район курсом на Одеський район.
О 00.29 Повітряни сили оновили напрямки руху ворожих БпЛА:
- Ударні БпЛА з Одещини у напрямку Вінниччини.
- Ударні БпЛА з Миколаївщини у напрямку Одеської та Кіровоградської областей.
- БпЛА в Криворізькому районі Дніпропетровщини у східному напрямку.
О 1.35 повітряники оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА на межі Хмельницької та Чернівецької областей, курс західний.
- БпЛА на півдні Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
- БпЛА з Кіровоградської області на Вінниччину.
О 2.00 стали відомі маршрути, якими рухаються ударні БпЛА:
- БпЛА на межі Чернівецької та Тернопільської областей, курс західний.
- БпЛА на Вінниччини у напрямку Хмельниччини.
- БпЛА на Кіровоградщині у північно-західному напрямку.
- Група ударних БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
О 2.19 ударний БпЛА був зафіксований у напрямку Коломиї.
О 3.06 стали повітряники оновили маршрут руху ударних БпЛА:
- БпЛА на півдні Тернопільщини курсом на захід.
- БпЛА на півдні Хмельниччини у західному напрямку.
- Група БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей курсом на захід.
- БпЛА на Миколаївщині, Кіровоградщині та Черкащині у північно-західному напрямку.
О 5.15 пролунав відбій загрози ударних БпЛА по областях.