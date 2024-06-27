Науседа: Литва виділить 0,25% ВВП на військову допомогу Україні

Литва ухвалила рішення виділити щонайменше 0,25% свого ВВП на підтримку підтримку безпеки й оборони України, повідомляє Європейська правда.

Про це у X (Twitter) повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

За його словами таким було рішення Державної ради оборони країни на її засіданні у середу.

Today at the State Defense Council meeting, we agreed to allocate at least 0.25% of GDP for security& defense support to #Ukraine.



Lithuania will continue to stand firmly with ???????? until victory. We will always support freedom.#SlavaUkraïni pic.twitter.com/NNZh3oh9C3 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 26, 2024

"Литва й надалі твердо стоятиме поруч із Україною до перемоги. Ми завжди будемо підтримувати свободу", – наголосив Науседа.

Напередодні повідомляли, що у Литві виділили додаткові 136 млн євро на оборону, що означає збільшення оборонного бюджету до показника у понад 3% ВВП.

Литва і так є однією з країн, яка витрачає найбільше коштів на оборону в НАТО відносно розміру своєї економіки.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника у 2% від ВВП досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.