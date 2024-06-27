У ДТЕК попередили про збільшення періодів вимкнення електрики

Пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.﻿ Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

Навантаження на енергосистему збільшується через обстріли, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду. Це підтверджує остання декада червня, коли періоди відключень суттєво збільшились. У ДТЕК попереджають, що це ще не межа.

"Ми наближаємося до літнього піку. Пік у нас - липень і серпень. Причина - велике споживання через кондиціонери. Генерація не збільшується, а зменшується через обстріли, і проміжки між подачею світла в будинках, на жаль, збільшуватимуться" , - сказав Сахарук.

Відключення світла

Нагадаємо, відключення світла в останні дні в Україні стали довшими. Глава "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити споживання.

Як заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей, щоб підготувати їх для стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Ситуація стане кращою, коли завершаться всі технічні обслуговування та ремонтні кампанії, в першу чергу на атомних блоках.