У ГУР прокоментували можливість застосовування дронів Magura в Азовському морі

Використання дронів Magura в Азовському морі залежатиме від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Використання даних морських безпілотників включає в себе цілий комплекс заходів. Про це заявив представник Головного управління розвідки МОУ Євген Єрін в ефірі телемарафону, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як зауважив Єрін, морський дрон Magura здатен працювати на будь-якій водній поверхні в радіусі 800 км.

"Це буде залежати від обстановки та умов, в яких доведеться працювати. Будь-яке застосування Magura це не лише саме бойове застосовування, це цілий комплекс заходів, необхідних для успішного виконання завдання" , - сказав він.

Водночас представник ГУР наголосив, що від виконання кожної складової залежить те, де і як зможе спрацювати даний дрон.