У Польщі хочуть створити спецпідрозділи для охорони кордону з Білоруссю

У Польщі анонсували створення спеціальних підрозділів прикордонної служби, які займатимуться охороною кордону. Про це заявив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що наразі найбільшою загрозою є спроби натовпів мігрантів прорвати кордон з території Білорусі.

"Ми створимо спеціальні прикордонні підрозділи, які займатимуться охороною кордону. Це потрібно було зробити вже давно" , – сказав Мрочек.

Він додав, що повний пакет заходів щодо цього питання буде представлений найближчим часом.

"Ми зіткнулися із ситуацією загрози державній безпеці, якою є нелегальна міграція на білорусько-польському кордоні. Ми швидко усвідомили, де є слабкі місця, і найближчим часом їх укріпимо" , – сказав заступник глави МВС.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.