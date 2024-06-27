Стали відомі 11 вимог Україні від Угорщини щодо меншин

Стало відомо про перелік з 11 вимог щодо нацменшин, які угорський прем'єр Віктор Орбан висунув в обмін на згоду підтримати початок переговорів про вступ України в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Досі угорські вимоги були непублічними. Україна отримала цей список ще у січні від глави угорського МЗС Петера Сійярто.

Відтоді тривають переговори щодо нього, але весь цей час угорська сторона виступає проти оприлюднення списку.

Крім того, щоб виконати угорський ультиматум, віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина була змушена виголосити заяву про те, що українська сторона налаштована повністю втілити 11 вимог від Угорщини.

З цього переліку половина стосується угорськомовної освіти, зокрема, забезпечення використання угорської мови в усьому освітньому процесі, можливість отримати переклад угорською завдань ЗНО та національного мультипредметного тесту, запровадження статусу "заклад загальної середньої освіти національної спільноти" тощо.

Також є пункти щодо статусу територій, де історично проживають українські угорці, наприклад, автоматично визнати "традиційно угорськими" усі населені пункти Закарпаття, навіть ті, в яких угорці історично ніколи не жили. Деякі з цих пунктів є проблемними і досягти компромісі щодо них не вдається.

Ще частина угорських вимог стосується політичного представництва національних меншин, зокрема, вимога щодо гарантованого представництва національних менших у парламенті. Утім, через неможливість втілення цієї ідеї Будапешт вже почав давати сигнали про готовність від неї відмовитись, хоч і не зняв вимогу повністю.

Деталі списку поступово змінюються та уточнюються угорською стороною під час переговорів. Консультації за документом тривають.