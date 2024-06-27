На Закарпатті дві групи чоловіків планували переплисти Тису на човнах – ДПСУ

Прикордонники завадили двом спробам незаконного перетину кордону на Закарпатті.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні ДПСУ, повідомляє Українська правда.

"Минулої доби на Закарпатті дві групи чоловіків планували подолати Тису. Обидві групи вдалось викрити та затримати завдяки інформації, яку надали оперативники Мукачівського прикордонного загону. Четверо із затриманих хотіли потрапити в Угорщину, ще троє – у Румунію" , – повідомили прикордонники.

Прикордонники пояснюють, що спершу, в ході реалізації отриманої інформації, спрацював прикордонний наряд від відділу прикордонної служби "Вилок".

За 150 метрів до українсько-угорського кордону військовослужбовці зупинили "квартет" із гумовим човном. Троє із затриманих приїхали на Закарпаття з Львівщини, ще один із Запорізької області.

Чоловіків до кордону супроводжували двоє 14-річних підлітків. Їх прикордонники також затримали та повідомили про "дозвілля" дітей їхніх батьків, а про виявлення ознак адмінправопорушення, передбаченого ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.) та співробітників поліції.

Наразі відомо, що за такий "сервіс" кожен із човнярів заплатив невідомим особам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону, по 10 тисяч доларів США.

Ще одну групу порушників, у ході реалізації наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу інформації, затримали прикордонники відділу "Тячів".

Двоє жителів Рівненщини та один житель Полтавщини також планували перепливати Тису, але кінцевим пунктом їхньої подорожі мала стати Румунія. Вартість "вояжу" склала від 8 до 10 тисяч доларів з кожного.

Зазначається, що наразі оперативники загону ретельно вивчають деталі організації обох випадків незаконного переправлення осіб через державний кордон та встановлюють коло причетних осіб.

Стосовно усіх затриманих правоохоронці склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Справи скеровано до суду.