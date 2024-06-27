"Укрзалізниця" отримала ліцензію на вантажні перевезення у Польщі

Компанія Ukrainian Railways Cargo Poland отримала можливість повноцінного виходу на європейський ринок залізничних вантажоперевезень і отримала ліцензію залізничного перевізника від правління залізничного транспорту Польщі, повідомляє Економічна правда.

"Отримання ліцензії – це ще один крок на шляху створення повноцінного міжнародного залізничного оператора, який зможе запропонувати своїм клієнтам єдиний транскордонний транспортний сервіс" , – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи як перевізника сконцентрується на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

Таким чином, як йдеться в повідомленні, польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення "від дверей до дверей" та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.

Крім того, компанія в майбутньому планує оперувати рухомим складом для колії шириною і 1435, і 1520 мм, що дозволить ефективно працювати на усіх прикордонних переходах з Польщею.

Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.