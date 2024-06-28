Поблизу Запорізької АЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу – МАГАТЕ
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на цьому тижні обстрілами і пожежею була зруйнована зовнішня станція радіаційного моніторингу, повідомляє Українська правда.
За словами гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.
У заяві зазначається, що станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС.
Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Останній інцидент стався всього через кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в місті Енергодар… призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища після того, як у них розрядилася резервна батарея", – йдеться у звіті.
"Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння", – сказав Гроссі.
У повідомленні додають, що ЗАЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними ядерною безпекою під час війни.
Зокрема, на минулому тижні експерти МАГАТЕ протягом більшості днів чули вибухи на певній відстані від станції.