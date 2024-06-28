Лідер французьких ультраправих: Не дам російському імперіалізму поглинути Україну

Лідер французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади на парламентських виборах не дозволить Росії "поглинути Україну". Про це він сказав під час передвиборчих дебатів увечері 27 червня, повідомляє Європейська правда.

Барделла пообіцяв, що "Національне об'єднання" не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна".

"Моя позиція щодо цього конфлікту дуже проста… Вона ніколи не змінювалася. Вона полягає в тому, щоб підтримати Україну і уникнути ескалації з Росією, яка, нагадаю вам, є ядерною державою", – заявив він під час дебатів.

Лідер "Нацоб'єднання" повторив, що в разі приходу до влади відмовиться відправляти французьких солдатів в Україну – ідея, яку висловлював чинний президент Емманюель Макрон.

Нещодавно "Національне об'єднання" видалило частину оборонної програми зі свого сайту, вилучивши розділи, які пропонували поглиблення зв'язків з Росією, припинення проєктів співпраці з Німеччиною і вихід з об'єднаного військового командування НАТО.

Днями Жордан Барделла запевнив, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів.

Як відомо, опитування прогнозують перемогу "Національному об’єднанню" і їхнім соратникам, проте невідомо, чи отримають вони абсолютну більшість у Національній асамблеї.