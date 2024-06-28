МВФ сьогодні планує схвалити новий транш Україні – Мінфін
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні планує схвалити четвертий перегляд програми з України на 2023-2027 роки загальним обсягом 15,6 млрд доларів. За підсумками буде ухвалено рішення про виділення траншу на 2,2 млрд доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Засідання ради директорів має відбутися 28 червня ввечері. За підсумками буде схвалено Меморандум з Україною, який підписується президентом України, прем'єр-міністром, міністром фінансів та головою НБУ. Документ містить зобов'язання української влади. Очікується оновлення структурних маяків.
До цього місія МВФ працювала у Варшаві з 27 по 31 травня 2024 року, і українська влада досягла угоди на рівні персоналу щодо чергового траншу кредиту за програмою EFF.
Також було досягнуто домовленостей щодо оновленого комплексу заходів з економічної та фінансової політики, спрямованого на підтримку макроекономічної стабільності та просування подальших економічних реформ.
Програма з МВФ
Угода України з МВФ про програму EFF на 15,6 млрд доларів була схвалена у березні 2023 року. У рамках програми вже отримано чотири транші загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів, у тому числі на 880 млн доларів у березні. 2024 року Україна розраховує отримати близько 5,4 млрд доларів.
У рамках програми Україна також отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо виділення 122 млрд доларів до 2027 року.