У Міненерго сподіваються обійтися без відключень електрики на вихідних

В Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною. Попри спеку на вихідних можуть обійтися без відключень світла.﻿ Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека" , - сказала вона.

Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".

"Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою" , - додала чиновниця.

Нагадаємо, відключення світла в Україні останніми днями почастішали через спекотну погоду та ремонти на блоках АЕС. За даними Міненерго, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей для підготовки до зими.

Водночас, обсяг відключень зараз - це ще не межа. За прогнозом ДТЕК, проміжки між подачею світла збільшаться у липні-серпні, коли очікується пік споживання.