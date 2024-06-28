Лідери ЄС констатували зупинку вступу Грузії через закон про "іноагентів"

Лідери країн-членів ЄС висловили серйозне занепокоєння останніми подіями в Грузії, зокрема, ухваленням скандального закону "Про прозорість іноземного впливу". Про це йдеться у підсумках саміту ЄС, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, лідери ЄС зазначили, що цей закон є відступом від кроків, викладених у рекомендації Комісії щодо отримання статусу кандидата.

"Європейська Рада закликає владу Грузії прояснити свої наміри, змінивши нинішній курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії до ЄС і де-факто призводить до зупинки процесу вступу" , – наголошується у документі.

Також в ЄС закликає покласти край актам залякування, погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадських активістів і журналістів у Грузії.

Єврорада закликає грузинську владу забезпечити, щоб парламентські вибори цієї осені були вільними і чесними, і заохочує партнерів до суттєвого довгострокового і короткострокового спостереження за виборами.

Раніше високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що в Європейському Союзі підготували пропозиції заходів проти Грузії в разі її подальшого антидемократичного курсу.

Крім того, ПАРЄ закликала Грузію негайно скасувати скандальний закон про "іноагентів".